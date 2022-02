Der Supercomputer ermöglicht Fortschritte in Bereichen wie Wettervorhersage und Klimawandel, der Erforschung neuer Medikamente und der Genomforschung.Bern - Atos stellt heute den neuen BullSequana XH3000 vor, einen Supercomputer der Exascale-Klasse. Die hybride Computing-Plattform liefert beispiellose Flexibilität sowie Rechenleistung und ermöglicht führenden WissenschaftlerInnen und ForscherInnen Fortschritte in Bereichen wie Wettervorhersage und Klimawandel, der Erforschung neuer Medikamente und der Genomforschung. Entwickelt und gebaut in...

