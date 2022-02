Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy sagte am Donnerstag, der Beschuss eines Kindergartens in der Ostukraine durch prorussische Separatisten sei eine große Provokation. Zelenskyy forderte ausländische Diplomaten und die OSZE auf, in der Ukraine zu bleiben, da ihre Überwachungstätigkeit eine abschreckende Wirkung auf weitere Aggressionen habe. ...

