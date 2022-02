Das Schweizer FinTech-Startup Numarics launcht das Feature Mail Concierge für Schweizer UnternehmerInnen, die viel reisen oder als Digital Nomads unterwegs sind.Schlieren - Das Schweizer FinTech-Startup Numarics launcht das Feature Mail Concierge für Schweizer UnternehmerInnen, die viel reisen oder als Digital Nomads unterwegs sind. Unternehmertum boomt. Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz über 50'537 neue Unternehmen gegründet - so viel wie nie. Die meisten Gründer sind Solo-Unternehmer, die ihr neues Business von zu Hause aus oder in einem lokalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...