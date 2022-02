Am 30. Januar hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 hingewiesen und getitelt: "First Majestic Silver: Kann man dieser Trading-Chance widerstehen?" Am 10. Februar konnten wir bereits den Treffer melden und die Überschrift war: "First Majestic Silver: Treffer +45%! Noch kein Volltreffer - aber er kann es noch werden!" Es sieht noch gut aus und jetzt wird sich am Widerstand entscheiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...