Der SMI notiert um 09.12 Uhr um 0,30 Prozent höher auf 12'111,38 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Neue Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine-Krise gibt laut Händlern den Kursen ein wenig Auftrieb. Gestützt wird die Bewegung von anziehenden US-Aktien-Futures. Diese drehten ins Plus, als es am Morgen hiess, dass sich US-Aussenminister Anthony Blinken und der russische Aussenminister Sergej Lawrow...

