Am Markt wurde auf ein geplantes Treffen der Aussenminister der USA und Russlands in der kommenden Woche verwiesen, das Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte zur Entschärfung der Ukraine-Krise schüre.New York - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gefallen und haben die Verluste bis zum Mittag stark ausgeweitet. Am Markt wurde auf ein geplantes Treffen der Aussenminister der USA und Russlands in der kommenden Woche verwiesen, das Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte zur Entschärfung der Ukraine-Krise schüre. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde zuletzt für 90...

