Berlin - Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag und Innenexperte Stephan Thomae rechnet im Falle einer russischen Invasion mit Hunderttausenden ukrainischen Flüchtlingen, die in Deutschland Schutz suchen. "In Deutschland müssten wir damit rechnen, dass wir vielleicht eine sechsstellige Zahl von Menschen aufnehmen müssten", sagte er im TV-Sender "Welt".



Die Aufnahme sei derzeit auch möglich, da andere Flüchtlingsströme ausblieben. Allerdings müssten auch andere Länder Flüchtlinge aufnehmen. Deutschland stehe in der Verantwortung zu helfen aber andere Staaten müssten sich beteiligen. Nun räche sich, dass unter anderem Polen lange Zeit einen EU-weiten Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge blockiert habe, so Thomae.

