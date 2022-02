Berlin - Angesichts immer neuer Effizienzvorschriften für Häuser warnen CDU-Politiker Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor einer weiteren Kostenexplosion. Der "Bild" (Samstagausgabe) sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin Julia Klöckner: "Der Traum vom eigenen Heim muss auch für eine junge Familie von heute mit kleinen oder mittleren Einkommen erfüllbar bleiben. Deshalb darf Bauen nicht durch immer noch höhere Standards in immer kürzeren Zeitvorgaben dermaßen verteuert werden, dass das nur noch was für obere Schichten ist."



Klöckner warnte Habeck auch davor, mit immer strengeren Vorschriften Bürger ins Ausland zu treiben. "Das hilft dem Klima dann auch nicht", sagte Klöckner. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, sagte mit Blick auf die immer höheren Kosten für Eigenheimbesitzer: "Wir müssen höllisch aufpassen: Wenn das so weitergeht, kann sich mit ehrlicher Arbeit bald niemand ein Eigenheim leisten."

