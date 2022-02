Sandhausen - Am 23. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der HSV wichtige Punkte im Kampf um den Wiederaufstieg liegen lassen. Beim SV Sandhausen spielte Hamburg nur 1:1.



Die Hanseaten müssen sich damit mit Platz zwei der Tabelle begnügen, bei einem Sieg wäre der Griff nach der Tabellenspitze möglich gewesen. Da sitzt der SV Werder Bremen, der allerdings an diesem Samstag auch nicht besser aussah, und gegen den FC Ingolstadt ebenfalls mit einem 1:1 nur ein Unentschieden ablieferte. Außerdem spielten am Samstagmittag Holstein Kiel und der Karlsruher SC 0:2.

