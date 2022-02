Berlin - Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery erwartet durch den Corona-Impfstoff Novavax kaum eine Verbesserung der Impfquote in Deutschland. "Ich bin nicht sicher, dass Novavax der 'Gamechanger' der Impfkampagne wird", sagte er der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



"Die 'Hard-core-Impfverweigerer' wird man auch mit Novavax nicht erreichen." Es sei ein Proteinimpfstoff, der auf altbekannten Prinzipien aufsetze. "Er hat nicht weniger Nebenwirkungen als die inzwischen weltweit führenden mRNA-Impfstoffe", so Montgomery. "Aber er kann als psychologische Brücke für die dienen, die sich - wissenschaftlich unbegründet - heftig gegen die modernen Impfstoffe ausgesprochen haben."



Der Impfstoff Novavax wird ab Montag in Deutschland ausgeliefert.

