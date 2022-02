Neuseelands Kiwi-Ernte 2022 hat begonnen, wobei der erste Ertrag diese Woche in Te Puke gepflückt wurde und mehr Kiwis in den kommenden Wochen in Neuseeland geerntet werden. Diese Saison hat das Potential, ein weiteres neues Rekordjahr zu sein, wo mehr Kiwis denn je zuvor erzeugt werden, wie sunlive.co.nz berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Der Vorhersage zufolge werden mindestens 190...

