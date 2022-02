Neuseelands Apfel- und Birnenertrag für 2022 soll den Vorhersagen zufolge 601.000 Tonnen erreichen, was eng auf einer Linie mit langfristigen Vorhersagen steht, aber es gibt viele Barrieren zu überwinden. Der Vorstandsvorsitzende von New Zealand Apples and Pears (NZAPI), Terry Meikle, sagte, die erhöhte Ertragsmenge und -qualität muss durch die Tatsache gedämpft werden,...

