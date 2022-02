Der frühere Gategroup-CEO war bereits zwischen 2004 und 2015 im Management-Team von Dufry.Basel - Beim Reisedetailhändler Dufry kommt es zu einem Chefwechsel: So wird Xavier Rossinyol am 1. Juni 2022 den CEO-Posten von Julian Diaz übernehmen, wie Dufry am Montag mitteilte. Um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, werde Rossinyol bereits am 1. März ins Unternehmen eintreten. Xavier Rossinyol war bereits von 2004 bis 2015 im Management-Team von Dufry, zunächst als Finanzchef und als...

