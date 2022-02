Gegen Mittag gibt der EuroStoxx50 um 0,89 Prozent auf 4038,11 Punkte nach und knüpft damit an seine vorangegangene Verlustserie an.Paris/London - Am europäischen Aktienmarkt hat das geplante Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin am Montag wenig Begeisterung ausgelöst. Auch wegen der Erwartung schon bald steigender US-Leitzinsen dominierte Zurückhaltung das Börsengeschehen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 startete zwar mit Gewinnen in den Handel, rutschte aber schon am Vormittag wieder ins Minus.

