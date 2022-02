Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat in Lobau eine nachgeführte Photovoltaik-Anlage mit 5,6 Megawatt Leistung errichtet. Die Anlage soll rund 45 Prozent des Strombedarfs des Tanklagers decken.Rund 2100 Tonnen CO2 pro Jahr will OMV mit seiner neuen Photovoltaik-Freiflächenanlage vermeiden. Der österreichische Öl- und Gaskonzern hat dafür rund 4,5 Millionen Euro investiert und auf sechs Hektar seiner Tanklagerfläche in Lobau knapp 10.000 Module installiert. Wie OMV am Montag mitteilte, verfügt der Solarpark über insgesamt 5,59 Megawatt Leistung und soll künftig 7 Gigawattstunden Strom ...

