Die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia machen sich deutlich durch eine hohe Windstrom-Erzeugung bemerkbar. Gleichzeitig sorgen sie für niedrige Börsenstrompreise - zumindest in Deutschland. Laut IWR Online hatten die Windkraftanlagen in Deutschland durch die Stürme bereits am Nachmittag des 18. Februars bereits mehr Windstrom produziert als im gesamten Februar 2021. Diese Meldung erschien noch bevor das Sturmfeld des Orkantiefs Zeynep in Deutschland ankam. Aktuell, also am Montag Mittag, ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...