Die Hoffnung auf eine leichte Entspannung der Ukraine-Krise hat den Eurokurs am Montag gestützt.Frankfurt - Die Hoffnung auf eine leichte Entspannung der Ukraine-Krise hat den Eurokurs am Montag gestützt. Die Gemeinschaftswährung machte ihre zum Wochenschluss zum Dollar erlittenen Verluste zwischenzeitlich vollständig wett, bevor sie wieder etwas unter Druck geriet. Aktuell notiert der Euro bei 1,1349 US-Dollar. Der Franken gewinnt dagegen zu Euro und Dollar klar an Wert.

