Der EuroStoxx50 geht zum Wochenstart 2,17 Prozent tiefer bei 3985,71 Punkten aus dem Handel.Paris/London - Die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts hat den europäischen Aktienmarkt am Montag belastet. Der EuroStoxx 50 startete zwar in Hoffnung auf ein Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin freundlich in den Handel, gab im Verlauf aber wieder deutlich nach. Aus dem Handel ging der EuroStoxx zum Wochenstart 2,17 Prozent tiefer bei 3985,71 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...