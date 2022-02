Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran über eine Rückkehr zur Einhaltung des Atomabkommens von 2015 könnte in den nächsten Tagen erzielt werden, berichtete das WSJ am Montag unter Berufung auf an den Gesprächen beteiligte Beamte, wobei US-Präsident Joe Biden die Wiederherstellung des Abkommens zu einem der wichtigsten außenpolitischen Ziele erklärt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...