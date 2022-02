"Die Anerkennung der ukrainischen Regionen in Luhansk und Donezk durch Russland ist ein Angriff auf die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und des Minsker Abkommens."Bern - Das Eidgenössische Aussendepartement in Bern (EDA) verurteilt die Anerkennung der ukrainischen Regionen in Luhansk und Donezk durch Russland als unabhängige Volksrepubliken. Das schreibt das EDA auf Twitter zur jüngsten Entwicklung in der Ostukraine. Die Anerkennung sei ein Angriff auf die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und des Minsker Abkommens.

Den vollständigen Artikel lesen ...