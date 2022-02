Am Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service auf Short-Trading-Chance mit Zalando ISIN: DE000ZAL1111 hingewiesen und das war unsere Meinung: "Zalando ist nach einer Erholungsbewegung am Donnerstag kurz vor der 65-Euro-Marke nach unten abgeprallt und hat mit dem Rutsch unter die 60-Euro-Marke am Freitag ein frisches Verkaufssignal geliefert. In einem schwachen Börsenumfeld könnte sich die Abwärtsbewegung jetzt in Richtung der nächsten Unterstützung ...

