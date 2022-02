Gilles Moëc (AXA IM): Der Bär und die Schildkröten

14.02.2022 -

Wir untersuchen, was aus volkswirtschaftlicher Sicht gegen eine erneute Aufrüstung in Europa spricht. Russland hätte ein Problem. Möglicherweise ist sich Moskau dessen nur zu bewusst und geht gerade deshalb jetzt so hart vor.

Auch wenn einige sehr bekannte Sell-Side-Analysten anderer Meinung sind, gehen wir davon aus, dass die Fed nach ihrer ersten Zinserhöhung im März in eine ruhigere Gangart schalten wird.

Den öffentlichen Warnungen der US-amerikanischen und britischen Regierungen zufolge lassen die Spannungen mit Russland wegen der Ukraine nicht nach, sondern könnten sich in dieser Woche trotz aller diplomatischen Bemühungen sogar noch verschärfen. Eine weitere Eskalation hätte zweifellos kurzfristige Folgen für die europäische Wirtschaft. Wir haben untersucht, welche makroökonomischen Auswirkungen ein Wettrüsten in Europa hätte. Gemessen am Anteil am BIP liegen die Rüstungsausgaben Russlands und der EU Welten auseinander; in absoluten Zahlen sieht das ganz anders aus. Angesichts der zu erwartenden Entwicklung von Russlands Demografie und Wirtschaft dürfte es Moskau schwerfallen, mit den EU-Ländern Schritt zu halten, wenn diese doch noch auf das aggressive Verhalten Russlands reagieren und ihre Rüstungsausgaben erhöhen. Vielleicht ist sich Moskau dieser demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen nur zu bewusst. Das würde erklären, warum Putin bereit ist, sehr weit zu gehen, um seinen Einfluss auf die Ukraine zu schützen - ein Land, das unverzichtbar für die "strategische Tiefe" ist, die schon immer im Mittelpunkt der russischen Militärdoktrin stand. Kurz gesagt geht Moskau lieber auf indirekten Konfrontationskurs gegenüber dem Westen, als zuzulassen, dass wirtschaftliche Angreifbarkeit seine Verteidigungsfähigkeit schwächt. Aber vielleicht hat Russland sich verrechnet. Vielleicht löst es mit seinem aggressiven Vorgehen jetzt ein Wettrüsten aus, das es nur schwer gewinnen kann.

Im Januar war die Inflation in den USA erneut höher als erwartet, aber die Reaktion der Fed war uneinheitlich. Während James Bullard eine Anhebung der Fed Funds Rate um 100 Basispunkte bis Juli forderte, sprach sich die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly, für ein vorsichtiges Vorgehen nach der ersten Zinserhöhung im März aus. Wir halten einen solchen vorsichtigen Ansatz für sinnvoll. Der jüngste Rückgang der Konsumausgaben könnte eine Folge der nachlassenden Kaufkraft sein. Die zahlreichen neuen Stellen und das stabile Lohnwachstum reichen möglicherweise nicht aus, um den Anstieg der Verbraucherpreise und das Auslaufen der staatlichen Coronahilfen auszugleichen. Befürworter einer strafferen Geldpolitik werden vermutlich sagen, dass die Nachfrage auf einem zu hohen Niveau bleiben würden, wenn überschüssige, meist auf Girokonten geparkte Ersparnisse für den Konsum genutzt würden. Aber kein Modell dieser Welt kann diese beiden Thesen vernünftig bestätigen oder widerlegen, weil es diese Situation in den USA noch nie gab. Dies spricht für eine vorsichtige Anhebung der Leitzinsen in den USA und für "Learning by Doing", um die Geldpolitik in einem optimalen Maß zu straffen, wie es Mary Daly vorschlägt. Wir rechnen 2022 noch immer mit vier Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte, auch wenn einige bekannte Sell-Side-Analysten mehr erwarten.

