Am europäischen Aktienmarkt hat die Verschärfung der Ukraine-Krise am Dienstag zwar belastet, ein Einbruch blieb aber aus.Paris / London - Am europäischen Aktienmarkt hat die Verschärfung der Ukraine-Krise am Dienstag zwar belastet, ein Einbruch blieb aber aus. Nach anfänglich stärkeren Abgaben stabilisierten sich die Märkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte am späten Vormittag sogar ins Plus und stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 3987,84 Punkte. Ähnlich erging es dem französischen Cac 40 mit einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...