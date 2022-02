Der Versorger hat für das Projekt in einer Innovationsausschreibung den Zuschlag bekommen. Die Anlage kommt auf eine Leistung von 7,5 Megawatt.Naturstrom hat seine 7,5-Megawatt-Freiflächenanlage im thüringischen Henschleben, zehn Kilometer nördlich von Erfurt gelegen, um einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von mehr als 1.000 Kilowattstunden ergänzt. Der Speicher nimmt die mittäglichen Ertragsspitzen der Photovoltaik-Anlage auf und speist den Strom morgens und abends ein. So trägt er zur Entlastung der Netze bei. Die insgesamt 17.000 Module hat Naturstrom bereits im vergangenen Oktober in ...

