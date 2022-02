Die Energiequelle GmbH hat zum 1. Februar neue Büroräume in Spremberg bezogen. Mit zunächst sieben Mitarbeitern will das Unternehmen von dort aus der Strukturwandel in der Lausitz unterstützen. Grund dieser Entscheidung sind die seit 2018 laufenden Planungen für das Referenzkraftwerk Lausitz (RefLau). An diesem ist die Energiequelle neben dem Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe und der Enertrag AG maßgeblich beteiligt.Das RefLau ist einer der Gewinner im Ideenwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums ...

