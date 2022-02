Das Unternehmen plant, die Kapazität seiner Modulproduktionsanlage in der Nähe von Cannes zu erhöhen. Die Fabrik soll flexible Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 17,6 Prozent herstellen, die in textile Träger integriert sind.Das französische Start-up Solar Cloth hat ein CIGS-Modul (Kupfer, Indium, Gallium und Selen) für Anwendungen in den Bereichen Wohnungsbau, Gewächshäuser, Luftfahrt, Mobilität, Sport und Freizeit entwickelt. Die Module werden mit CIGS-Solarzellen des US-Herstellers Miasolé hergestellt und haben einen Wirkungsgrad von 17,6 Prozent. "Wir planen derzeit, zusammen mit unserem ...

