Die EU beschliesst Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigt erste Strafmassnahmen an und droht mit weiteren.Washington / Brüssel / Moskau - Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Ukraine-Krise reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmassnahmen an und drohte mit weiteren. US-Aussenminister Antony Blinken sagte ein für diesen...

