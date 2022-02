Nach dem 3-Jahreshoch mit einem Kurs von 14,40 Euro am 10. Februar ging es am 22. Februar bis 12,11 Euro nach unten. Gewinnmitnahmen und die Russland-Krise haben den Aktienkurs von Crédit Agricole ISIN: FR0000045072 gehörig unter Druck gebracht. Vom Tief gab es eine starke Gegenreaktion die Hoffnung auf einen Wiederaufstieg in den Aufwärtstrend machen kann. Die Chartindikatoren haben sich verbessert und das Handelsvolumen ist auf einem sehr hohen ...

