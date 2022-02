FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 725 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 1600 (1500) P - 'BUY' - BOFA CUTS HARGREAVES LANDSDOWN PRICE TARGET TO 1450 (1625) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TARGET TO 1530 (1590) P - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANDSDOWN PRICE TARGET TO 1100 (1350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TARGET TO 1205 (1315) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RAISES DECHRA PHARMACEUTICALS TO 'HOLD' ('SELL') - MORGAN STANLEY RAISES SYNTHOMER TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 335 (400) PENCE - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11800 (11000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 565 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS KINGFISHER TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 288 (319) PENCE - SOCGEN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 550 (448) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY'



