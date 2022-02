Die Bundesregierung hat Müller als neuen Chef der Bundesnetzagentur benannt. Der langjährige Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes folgt Jochen Homann, der in Ruhestand geht.Das Bundeskabinett hat dem Vorschlag des Beirats der Bundesnetzagentur zugestimmt, Klaus Müller als neuen Präsident der Bundesnetzagentur zu benennen. In einem nächsten Schritt folgt dann noch die offizielle Ernennung durch den Bundespräsidenten. Klaus Müller folgt auf Jochen Homann, der Ende Februar in den Ruhestand tritt. "Die Bundesnetzagentur ist eine ganz wichtige Regulierungsbehörde für die Umsetzung der Energiewende, ...

