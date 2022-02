Nach den klaren Vortagesverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen angespannt. Eine frühe Erholung geriet am Mittwoch schnell wieder ins Stocken.New York - Nach den klaren Vortagesverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen angespannt. Eine frühe Erholung geriet am Mittwoch schnell wieder ins Stocken, dabei machten die geopolitischen Spannungen in Osteuropa weiter die marktrelevanten Schlagzeilen. Nach einem Spitzenanstieg um 0,7 Prozent war der Dow Jones Industrial gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 0,02 Prozent ins Minus...

