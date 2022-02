Es ist ein inaktives Tragejahr für Pistazien in der Türkei und folglich sagte der Auslandslandwirtschaftsdienst (FAS) Post eine niedrigere Produktionshöhe für das Handelsjahr 2021/22 vorher. Allerdings hat die Türkei bedeutende Bestände aus dem Vorjahr übertragen, sodass es keine Knappheit an Pistazien in dem Markt gibt. Bildquelle: Shutterstock.com Einem...

