Dieses Jahr feiert Skyguide 100 Jahre Flugsicherung in der Schweiz. Für die Schweizer Aviatik ist dies ein historischer Meilenstein.Genf - Dieses Jahr feiert Skyguide 100 Jahre Flugsicherung in der Schweiz. Für die Schweizer Aviatik ist dies ein historischer Meilenstein, welchen Skyguide während des ganzen Jahres 2022 mit diversen Aktivitäten und Publikationen würdigen wird. Skyguide schaut in diesem Jubiläumsjahr aber nicht nur nostalgisch zurück, sondern richtet ebenfalls den Blick nach vorne - eine Gelegenheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...