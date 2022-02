Frankfurt/Main - Nach der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt ist der DAX zum Handelsstart am Donnerstag eingebrochen. Kurz nach 9 Uhr wurde der Index mit rund 14.025 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

