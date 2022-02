FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1670 (1685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 135 (115) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1250 (1700) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SMITH & NEPHEW TARGET TO 1540 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 194 (213) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1320 (1340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 200 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2250 (2350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1100 (575) P - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 6700 (6600) PENCE - 'BUY' - RPT/JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5100) PENCE - 'HOLD' - RPT/JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

