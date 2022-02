Europas Aktienmärkte sind am Donnerstag massiv gefallen. Der Vormarsch russischer Truppen in die Ukraine liess den EuroStoxx 50 gegen Mittag um 4,44% auf 3798,49 Punkte einbrechen.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag massiv gefallen. Der Vormarsch russischer Truppen in die Ukraine liess den EuroStoxx 50 gegen Mittag um 4,44 Prozent auf 3798,49 Punkte einbrechen. Das war der tiefste Stand seit März 2021. Auch der französische Cac 40 gab mit 4,37 Prozent auf 6484,32 Punkte kräftig nach. Der britische FTSE 100 hielt sich mit 3,01 Prozent Minus auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...