Der russische Angriff auf die Ukraine hat am Donnerstag einen massiven Anstieg der Ölpreise ausgelöst.New York / London - Der russische Angriff auf die Ukraine hat am Donnerstag einen massiven Anstieg der Ölpreise ausgelöst. Seit dem Morgen haben die Notierungen die Gewinne stark ausgebaut. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee stieg erstmals seit 2014 über 105 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Brent-Öl hat sich um mehr als sieben Prozent verteuert, seit der Einmarsch von russischen Truppen in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...