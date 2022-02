Mit dem Crowdfunding will die Bürgerwerke - ein Netzwerk für Bürgerenergie und ein Ökostromversorger - die "Wirkung des Geschäftsmodells innerhalb weniger Jahre verdreifachen". In den Bürgerwerken sind rund 100 Bürgerenergie-Genossenschaften aus ganz Deutschland organisiert, die zusammen rund 40.000 Mitglieder haben. Für die Genossenschaften bieten die Bürgerwerke vielerlei Unterstützung an, zum Beispiel in Form von Schulungen. Mit dem Geld aus dem Crowdfunding wollen die Bürgerwerke die Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...