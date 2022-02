Die Adecco Group hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch 2020 erholt. Im Schlussquartal konnte der Personaldienstleister wie erwartet aber nur noch leicht zulegen.Zürich - Der Personaldienstleister Adecco hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch erholt und will weiter zulegen. Gut läuft das Geschäft etwa in Frankreich oder jenes der Technologietochter Modis, die gemeinsam mit der zugekauften Akka aus Belgien noch schlagkräftiger werden soll. In der Ukraine und in Russland ist Adecco derweil nicht tätig. Nach starkem Wachstum im zweiten und dritten...

Den vollständigen Artikel lesen ...