Die Analysten von Raiffeisen Research revidieren angesichts der Eskalation im Russland/Ukraine-Konflikt ihre Prognosen. In einem Bericht meinen sie: "Die durch den russischen Angriff massive Eskalation des Ukraine-Konflikts führt zuallererst zu bedauernswertem menschlichen Leid. Zudem ist aber auch eine weitreichende Neueinschätzung des wirtschaftlichen Ausblicks und der Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten notwendig. Nach Bewegungen im Cyberspace kommt es derzeit in der gesamten Ukraine zu Explosionen. Russische Streitkräfte scheinen in ukrainisches Hoheitsgebiet einzudringen, Russland hat Truppen an der Südküste gelandet und in Großstädten sind Explosionen zu hören. Der völlig ungerechtfertigte militärische ...

