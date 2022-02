Nicola Rosenkranz hat die Position der Geschäftsführerin bei der Valentin Software GmbH übernommen. Sie löst damit Steffen Lindemann ab, der zum 31.03.2022 das Unternehmen verlässt. Valentin Software ist Anbieter der in der Solarbranche weit verbreiteten Planungsprogramme PV*Sol, T*Sol und GeoT*Sol. Die zukünftige Geschäftsführung der Valentin Software, Nicola Rosenkranz, war mehr als 20 Jahre in internationalen Business Development Funktionen tätig. Davon arbeitete sie elf Jahre in der Erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...