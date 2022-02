Es ist Krieg in Europa: Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen.Moskau / Kiew - Es ist Krieg in Europa: Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine grossangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland aus der Luft, am Boden und zur See. In einer Fernsehansprache sagte Putin, Russland strebe die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine an. Der Kreml hat in den vergangenen...

