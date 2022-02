Die Regierung in Wien sollte nach Ansicht des Verbands in diesem Jahr 144 Millionen Euro für neue Photovoltaik-Anlagen und 30 Millionen Euro für Stromspeicher als Förderung zur Verfügung stellen. Doch die vom der Politik vorgelegte Verordnung ist meilenweit davon entfernt, einen Photovoltaik-Boom in Österreich auszulösen.Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sollte eine Photovoltaik-Revolution in Österreich begründen. Monate nach der mehrfach verzögerten Verabschiedung des Gesetzes ist von dem neuen Geist wenig zu spüren. Eigentlich braucht die Alpenrepublik bis 2030 etwa elf Gigawatt Photovoltaik-Leistung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...