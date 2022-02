Getragen von Technologiewerten geht der New Yorker Leitindex 0,28 Prozent höher bei 33'223,83 Punkten aus dem Handel.New York - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat am Donnerstag die Anleger an der Wall Street nicht mehr nachhaltig schockiert. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage wurden die Anleger im Verlauf mutiger und suchten sich den US-Technologiesektor als Zuflucht aus. Auch eine nachlassende Ölpreisrally half den Kursen. Der Dow Jones Industrial war zunächst nochmals deutlich bis auf knapp 32...

