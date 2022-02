Seit Wochen wirbt der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) intensiv mit Himbeeren. Die Anzahl der Werbeaktionen überschreitet in einigen Wochen deutlich die der beiden Vorjahre. Eine merkliche Steigerung der privaten Nachfrage konnte bisher noch nicht generiert werden, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com In den Anbauländern des...

Den vollständigen Artikel lesen ...