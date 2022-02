Der Krieg in der Ukraine bleibt auch zum Wochenschluss Thema an den Finanzmärkten.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen weiter stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wird zu 1,1207 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Zum Franken hat sie der Euro ebenfalls stabilisiert und geht zu 1,0351 um, nachdem er am Vortag im Zuge des Ukraine-Krieges kurzzeitig noch unter die 1,03er Marke gefallen war. Auch der US-Dollar zeigt sich mit Kursen...

