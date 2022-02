Die Regierung rechnet noch heute mit einem russischen Einmarsch in Kiew. Angriffe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet, auch aus dem Süden.Kiew - An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilte. «Schreckliche russische Raketenangriffe auf Kiew», twitterte Aussenminister Dmytro Kuleba und zog eine Parallele zum Angriff durch Nazi-Deutschland 1941. Doch die militärische Lage blieb...

Den vollständigen Artikel lesen ...