Die Brandenburgische Solarparks "Alttrebbin" und "Gottesgabe" mit einer Spitzenleistung von jeweils 150 MW sollen schrittweise ans Netz gehen. Bereits seit Mitte Februar fließen die ersten Kilowattstunden aus dem Solarpark "Gottesgabe", in "Alttrebbin" erfolgte die erste Einspeisung am Mittwoch. Bis Ende März sollen beide Solarparks vollständig in Betrieb sein. Rund 700.000 bifaziale Photovoltaik-Module sind in den beiden PV-Anlagen installiert. Zusammen mit dem Solarpark Weesow-Willmersdorf (187 ...

