Der französische Industriekonzern Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) will der Hauptversammlung am 2. Juni 2022 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 1,63 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 auszuschütten. Damit würde die Dividende gegenüber dem Vorjahr (1,33 Euro) um rund 23 Prozent angehoben werden. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 56,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,90 Prozent. Bezahlt wird ...

