Im Zuge der neuen Partnerschaft erweitert die Sonnenstromfabrik ihre Solarmodulproduktion in Deutschland um eine neue 300-Megawatt-Linie. Sie wird die patentierte Split-Zellen- und Anschlussdosen-Technologie der REC Group in ihren neuen PERC-Produkten einsetzen.Die Sonnenstromfabrik, auch bekannt als CS Wismar GmbH, erweitert ihre bestehende 200-Megawatt-Solarmodulproduktion in Wismar um eine neue 300-Megawatt-Linie, wie Geschäftsführer Bernhard Weilharter in einem Gespräch mit pv magazine erklärte. Ziel sei es, die Produktion im zweiten Quartal dieses Jahres hochzufahren, wobei die Massenfertigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...